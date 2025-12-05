Ричмонд
Юрист объяснил, почему «казус Долиной» вызвал такой резонанс

Юрист Багатурия: ушлые риелторы наживаются на пенсионерах после «казуса Долиной».

Источник: Комсомольская правда

История с Ларисой Долиной оказалась одной из самых громких за последнее время. Адвокат Вадим Багатурия рассказал KP.RU, почему этот случай вызвал такой резонанс и как он повлиял на другие споры о недвижимости.

«На мой взгляд, историей воспользовались ушлые риелторы и юристы. Они начали искать пенсионеров, недавно продавших квартиры, чтобы от их имени идти в суд. И зарабатывают на этом десятки миллионов рублей», — поделился Багатурия.

По его словам, именно после этой истории в суды пошли десятками аналогичные иски от пенсионеров, якобы обманутых мошенниками. Квартиры остаются им, а деньги возвращать не надо.

После «казуса Долиной» суды чаще встают на сторону пожилых продавцов, а добросовестные покупатели рискуют остаться и без денег, и без квартиры, иногда еще и с ипотекой. Багатурия считает, что суд по делу певицы пошел на нестандартное решение, которое теперь используют как удобный прецедент.

Напомним, скандал начался в августе 2024 года. Долина продала свою дорогую квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей 34-летней бизнесвумен Полине Лурье. Но после получения денег артистка не стала впускать покупательницу в жилье, утверждая, что ее обманули мошенники.