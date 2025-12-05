Юрист объяснил, почему «казус Долиной» вызвал такой резонанс

После «казуса Долиной» суды чаще встают на сторону пожилых продавцов, а добросовестные покупатели рискуют остаться и без денег, и без квартиры, иногда еще и с ипотекой. Багатурия считает, что суд по делу певицы пошел на нестандартное решение, которое теперь используют как удобный прецедент.