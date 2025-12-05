Самолет с пассажирами загорелся в Бразилии на взлетно-посадочной полосе

В Бразилии загорелся находившийся на взлетно-посадочной полосе самолет с пассажирами. Инцидент произошел в городе Гуарульюс. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщает Globo.
Очевидцы рассказали, что сначала загорелся автопогрузчик, который стоял рядом с лайнером, а потом огонь перекинулся на Airbus A320, принадлежащий авиакомпании LATAM.
Пассажиры сообщили, что в какой-то момент они почувствовали запах гари, после чего в салоне появился едкий дым, а снаружи были видны языки пламени.
На данный момент точной информации о пострадавших нет. На борту находилось около 180 человек.
Самолет Boeing 777−200 авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы на тайский Пхукет, 3 декабря подавал сигнал бедствия и стал кружить в небе над городом Ступино в Московской области. Лайнер вылетел из столичного аэропорта Домодедово в 21:19, хотя взлет был назначен на 20:55. Спустя некоторое время пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги.