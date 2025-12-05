Самолет с пассажирами загорелся в Бразилии на взлетно-посадочной полосе

Самолет Boeing 777−200 авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы на тайский Пхукет, 3 декабря подавал сигнал бедствия и стал кружить в небе над городом Ступино в Московской области. Лайнер вылетел из столичного аэропорта Домодедово в 21:19, хотя взлет был назначен на 20:55. Спустя некоторое время пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги.