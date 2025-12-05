Как скандал с квартирой повлиял на карьеру Ларисы Долиной: PR-эксперт дал ответ

История с «квартирным скандалом» Ларисы Долиной оказалась настолько громкой, что давно вышла за рамки обычных судебных споров. Больше всего ситуация сказалась на концертной деятельности артистки, но совсем не так, как ожидали многие. Основатель агентства «Взрывной PR» Роман Масленников в беседе с KP.RU заявил, что ситуация дала ее карьере новый импульс.
«На имени Долиной сейчас активно зарабатывают организаторы концертов. Это все чушь, что люди якобы сдают билеты на ее концерты в знак протеста. На самом деле, этот скандал сделал ее куда более востребованной певицей. Продажи билетов растут», — пояснил Масленников.
По словам специалиста, сейчас на имени Долиной активно зарабатывают прежде всего пиарщики. Любая громкая история становится поводом для рекламных акций.
«Например, какой-нибудь суши-бар заявляет, что начал выпускать роллы имени Ларисы Долиной, а онлайн-школа якобы приглашает Ларису Долину выступить спикером курсов “Как успешно продать недвижимость”. Да, не все фирмы, готовы идти на такой пиар. Но предложишь десяти — одна согласится», — заявил специалист.
Напомним, фигуранты дела о квартире Ларисы Долиной получили от 4 до 7 лет колонии. Ущерб с учетом отданных кровно заработанных, банковских и прочих процентов за проведение сделок певице насчитали на сумму 317,6 млн рублей.