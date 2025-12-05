Как скандал с квартирой повлиял на карьеру Ларисы Долиной: PR-эксперт дал ответ

История с «квартирным скандалом» Ларисы Долиной оказалась настолько громкой, что давно вышла за рамки обычных судебных споров. Больше всего ситуация сказалась на концертной деятельности артистки, но совсем не так, как ожидали многие. Основатель агентства «Взрывной PR» Роман Масленников в беседе с KP.RU заявил, что ситуация дала ее карьере новый импульс.