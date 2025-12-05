Новозеландская полиция вернула проглоченный вором кулон Фаберже

Полиция Новой Зеландии сообщила, что смогла вернуть кулон Фаберже, который мужчина проглотил во время кражи в ювелирном магазине Окленда. На радиостанции RNZ уточнили, что инцидент произошел примерно неделю назад, в конце ноября, когда посетитель магазина Partridge Jewellers попытался украсть украшение, проглотив его.