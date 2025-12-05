Новозеландская полиция вернула проглоченный вором кулон Фаберже

Полиция Новой Зеландии сообщила, что смогла вернуть кулон Фаберже, который мужчина проглотил во время кражи в ювелирном магазине Окленда. На радиостанции RNZ уточнили, что инцидент произошел примерно неделю назад, в конце ноября, когда посетитель магазина Partridge Jewellers попытался украсть украшение, проглотив его.
По данным полиции, 32-летнего подозреваемого задержали и обвинили в краже кулона Fabergе 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise стоимостью более 19 тысяч долларов. Инспектор Грей Андерсон рассказала, что во время ареста мужчине провели медицинское обследование, а за ним установили круглосуточное наблюдение.
В ведомстве уточнили, что украшение вернули в ночь на пятницу, 28 ноября, а подозреваемый остается под стражей и вскоре предстанет перед Оклендским окружным судом.
Кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота, инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 сапфирами, а золотой осьминог внутри украшен двумя черными бриллиантами, передает издание.
