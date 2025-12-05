Ричмонд
Новозеландская полиция вернула проглоченный вором кулон Фаберже

По данным полиции, 32-летнего подозреваемого задержали и обвинили в краже кулона Fabergе 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise стоимостью более 19 тысяч долларов. Инспектор Грей Андерсон рассказала, что во время ареста мужчине провели медицинское обследование, а за ним установили круглосуточное наблюдение.

В ведомстве уточнили, что украшение вернули в ночь на пятницу, 28 ноября, а подозреваемый остается под стражей и вскоре предстанет перед Оклендским окружным судом.

Кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота, инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 сапфирами, а золотой осьминог внутри украшен двумя черными бриллиантами, передает издание.

19 октября пять грабителей проникли в Лувр в Париже и похитили девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа м бывшего сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления. Согласно оценкам представителей французского музея, общая сумма ущерба от ограбления составляет 88 миллионов евро.