Москвичи смогут увидеть на Солнце гигантские пятна в виде Деда Мороза

Гигантские пятна на Солнце, которые по форме напоминают Деда Мороза на оленьей упряжке, могут увидеть москвичи и жители других регионов России. Об этом в пятницу, 5 декабря, рассказала старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.
Для этого надо будет использовать камеру смартфона, однако пятно можно будет увидеть и невооруженным глазом через специальный фильтр.
— На самом деле это гигантские солнечные пятна. На видимую сторону солнечного диска несколько дней назад вышел комплекс из трех тесно расположенных активных областей: 4294, 4296 и 4298. Размер самых крупных из них превышает диаметр Земли в несколько раз, — цитирует Кравченко РИА Новости.
Она также добавила, что наблюдать природное явление лучше всего на рассвете или закате, когда Солнце находится низко над горизонтом.
Ранее Кравченко рассказала, что парад наиболее близких к Солнцу планет — Меркурия, Венеры и Марса — в январе нельзя будет увидеть невооруженным глазом. 22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию.
На вышедшей к Земле стороне Солнца сформировался самый крупный в этом году комплекс пятен. Ученые считают, что в этой области светила копится энергия для супервзрыва.