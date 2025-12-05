Боец ВС РФ отбил ногой гранату и попал в опорник ВСУ

Разведчик Вооруженных сил России (ВС РФ) Мустафа Гагиев пнул в опорный пункт украинской армии гранату, брошенную в него вражеским бойцом. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в Минобороны РФ.
Инцидент случился во время освобождения Красноармейска. Американская граната наподобие Ф1 ударилась о его ногу.
— Если бы она не ударилась, я бы ее, может быть, даже и не заметил. Я ее пнул обратно к нему, она у него взорвалась, — добавил он.
Сразу после началась перестрелка, в ходе которой противник был ликвидирован, передает РИА Новости.
До этого другой российский боец, находясь в окопе, сбил дрон с помощью рюкзака и спас свою жизнь и жизнь нескольких товарищей. Расстояние между дроном и бойцом было менее метра.
В июле солдат ВС РФ из Башкирии и его отец спасли жизнь друг другу, вместе выполняя боевую задачу. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился отец с позывным «Инзер».
4 декабря 2024 года стало известно, что юноша из Москвы решил поехать вслед за отцом на СВО. В текущий момент они вместе служат на Каховском направлении в Херсонской области.