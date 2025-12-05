Ричмонд
В Братске нашли незаконно ввезенную технику на 13 миллионов

Владельцам товара теперь необходимо заплатить таможенные платежи, чтобы вернуть технику в продажу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В магазинах Братска обнаружили крупную партию техники без документов. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутской таможне, товары общей стоимостью более 13 миллионов рублей ввезли на территорию страны с нарушением закона.

— Во время проверки изъяли 278 единиц техники: смартфоны, ноутбуки, планшеты, умные часы, наушники и фены. У продавцов не оказалось документов, подтверждающих таможенное оформление и законный выпуск этих товаров на рынок ЕАЭС, — пояснили в таможне.

Владельцам товара теперь необходимо заплатить таможенные платежи, чтобы вернуть технику в продажу. Сумма к оплате превышает 2,6 миллиона рублей. Кстати, по итогам аналогичных проверок в этом году предприниматели региона уже перечислили в бюджет более 4,3 миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске прокуратура вернула женщине деньги, украденные мошенниками.