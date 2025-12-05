Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии на ТВ показывают мультфильм с Путиным. Видео

На телеканале India Today, журналисты которого 4 декабря взяли интервью у российского лидера Владимира Путина, показывают мультфильм с ним. Кадры появились в соцсетях.

Путин «по-дружески» поехал на одной машине с Моди перед саммитом ШОС в Китае.

На телеканале India Today, журналисты которого 4 декабря взяли интервью у российского лидера Владимира Путина, показывают мультфильм с ним. Кадры появились в соцсетях.

В мультфильме, который показывает индийский канал, Путин едет на мотоцикле с премьер-министром Индии Нарендры Моди. На кадрах мультяшные Путин и Моди общаются и смеются «по-человечески, по-товарищески, по-дружески», как и говорил глава России о такой незапланированной поездке с Моди.

Ранее Путин рассказал, что его совместная поездка с Моди во время встречи на саммите ШОС в Китае не была запланирована. Они сели в один автомобиль по-дружески. «Просто мы вышли на улицу, подошла моя машина, я говорю, слушай, поехали вместе», — сказал тогда президент РФ индийскому премьер-министру.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше