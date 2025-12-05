Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнародована реальная причина алкогольного срыва актрисы Евгении Осиповой

Актриса Евгения Осипова впервые подробно рассказала о тяжёлом периоде, связанном с болезнью сына и кризисом в семье.

Актриса Евгения Осипова впервые подробно рассказала о тяжёлом периоде, связанном с болезнью сына и кризисом в семье. Признание прозвучало в эфире одной из телепередач и было позднее опубликовано Starhit.

Осипова объяснила, что четыре года назад узнала о заболевании сына Максима — сахарном диабете первого типа. По её словам, диагноз стал ударом, из которого она долго не могла выйти. Она призналась, что жила в состоянии постоянного стресса, набрала около 30 килограммов и однажды необдуманно сказала ребёнку, что он «никогда не будет полностью здоров». Актриса назвала тот период «внутренним адом».

Параллельно усугублялись проблемы в браке. Конфликты с супругом зашли так далеко, что Осипова попросила его уйти. Позднее она узнала, что на протяжении года у мужа был роман. Предательство, по её словам, стало последним ударом, после которого она начала злоупотреблять алкоголем. В тот момент актриса практически перестала спать и есть, наблюдая ухудшение собственного состояния.

Осипова отметила, что участие в резонансном шоу, посвящённом борьбе с зависимостью, было для неё попыткой открыто признать проблему. Справиться с кризисом ей помогли близкие друзья и психолог. Благодаря их поддержке, утверждает актриса, она смогла выбраться из наиболее мрачного этапа своей жизни.

Читайте также: Выяснилось, что продюсер «Ласкового мая» действительно сбежал из России в США.