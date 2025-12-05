Обнародована реальная причина алкогольного срыва актрисы Евгении Осиповой

Осипова объяснила, что четыре года назад узнала о заболевании сына Максима — сахарном диабете первого типа. По её словам, диагноз стал ударом, из которого она долго не могла выйти. Она призналась, что жила в состоянии постоянного стресса, набрала около 30 килограммов и однажды необдуманно сказала ребёнку, что он «никогда не будет полностью здоров». Актриса назвала тот период «внутренним адом».