Обнародована реальная причина алкогольного срыва актрисы Евгении Осиповой

Актриса Евгения Осипова впервые подробно рассказала о тяжёлом периоде, связанном с болезнью сына и кризисом в семье. Признание прозвучало в эфире одной из телепередач и было позднее опубликовано Starhit.
Осипова объяснила, что четыре года назад узнала о заболевании сына Максима — сахарном диабете первого типа. По её словам, диагноз стал ударом, из которого она долго не могла выйти. Она призналась, что жила в состоянии постоянного стресса, набрала около 30 килограммов и однажды необдуманно сказала ребёнку, что он «никогда не будет полностью здоров». Актриса назвала тот период «внутренним адом».
Параллельно усугублялись проблемы в браке. Конфликты с супругом зашли так далеко, что Осипова попросила его уйти. Позднее она узнала, что на протяжении года у мужа был роман. Предательство, по её словам, стало последним ударом, после которого она начала злоупотреблять алкоголем. В тот момент актриса практически перестала спать и есть, наблюдая ухудшение собственного состояния.
Осипова отметила, что участие в резонансном шоу, посвящённом борьбе с зависимостью, было для неё попыткой открыто признать проблему. Справиться с кризисом ей помогли близкие друзья и психолог. Благодаря их поддержке, утверждает актриса, она смогла выбраться из наиболее мрачного этапа своей жизни.
