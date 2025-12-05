Китовую акулу весом пять тонн поймали в Индии

Рыбаки из индийского штата Одиша поймали в сети китовую акулу, которую считают самой крупной рыбой в мире. На местном телеканале Odisha TV уточнили, что необычный улов попался близ города Баласор.
По данным телеканала, длина рыбы составляет около девяти метров, а вес — примерно пять тонн. Рыбаки рассказали, что акула запуталась в сетях на расстоянии около 200 метров от берега, и самостоятельно поднять ее они не смогли.
Им пришлось просить о помощи, и в итоге вытаскиванием занялась группа из сотни человек. Местные жители отмечали, что подобный улов в этом районе произошел впервые.
В публикации подчеркивается, что гигантская рыба быстро привлекла туристов и жителей окрестностей: люди приезжали на пляж, чтобы увидеть акулу и сделать фотографии.
До этого двое рыбаков из британского графства Беркшир — Дейв Барретт и Адам Оливер — поймали гигантского сома длиной 193 сантиметра, что превышает обычный человеческий рост. Вес пойманной рыбы, по оценкам рыбаков, составил около 40 килограммов.
Житель американского штата Огайо поймал полосатого лаврака весом 16,7 килограмма и побил 30-летний рекорд региона на два килограмма.