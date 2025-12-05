На полную реставрацию собора Парижской Богоматери требуется 140 млн евро

В распространенном заявлении фонда, которое приводит агентство Франс Пресс, говорится, что в его распоряжении остается почти 140 миллионов евро, полученных благодаря щедрости благотворителей и эффективному управлению средства­ми. При этом для своевременного завершения реставрации сооружения, находившегося до 2019 года в неудовлетворительном состоянии, требуется как минимум такая же сумма.