На полную реставрацию собора Парижской Богоматери требуется 140 млн евро

Для завершения полной реставрации собора Парижской Богоматери необходимо привлечь дополнительно около 140 миллионов евро пожертвований. Об этом сообщила организация, отвечающая за восстановление памятника.
В распространенном заявлении фонда, которое приводит агентство Франс Пресс, говорится, что в его распоряжении остается почти 140 миллионов евро, полученных благодаря щедрости благотворителей и эффективному управлению средствами. При этом для своевременного завершения реставрации сооружения, находившегося до 2019 года в неудовлетворительном состоянии, требуется как минимум такая же сумма.
В расчет включены работы по восстановлению ризницы, ни разу не проходившей внешнюю реставрацию со времени постройки, трех больших окон-роз, северного и южного фасадов трансепта, а также пресвитерия, нефа и задней части башен.
По данным фонда, всего он получил более 840 миллионов евро пожертвований от 340 тысяч благотворителей из 150 стран.
Ранее фонд сообщил о запуске программы Notre-Dame 2030, предусматривающей привлечение 6 миллионов евро для завершения реставрации и реализации других проектов по обновлению здания.