На полную реставрацию собора Парижской Богоматери требуется 140 млн евро

Ранее фонд сообщил о запуске программы Notre-Dame 2030, предусматривающей привлечение 6 миллионов евро для завершения реставрации.

Источник: Аргументы и факты

Для завершения полной реставрации собора Парижской Богоматери необходимо привлечь дополнительно около 140 миллионов евро пожертвований. Об этом сообщила организация, отвечающая за восстановление памятника.

В распространенном заявлении фонда, которое приводит агентство Франс Пресс, говорится, что в его распоряжении остается почти 140 миллионов евро, полученных благодаря щедрости благотворителей и эффективному управлению средства­ми. При этом для своевременного завершения реставрации сооружения, находившегося до 2019 года в неудовлетворительном состоянии, требуется как минимум такая же сумма.

В расчет включены работы по восстановлению ризницы, ни разу не проходившей внешнюю реставрацию со времени постройки, трех больших окон-роз, северного и южного фасадов трансепта, а также пресвитерия, нефа и задней части башен.

По данным фонда, всего он получил более 840 миллионов евро пожертвований от 340 тысяч благотворителей из 150 стран.

Ранее фонд сообщил о запуске программы Notre-Dame 2030, предусматривающей привлечение 6 миллионов евро для завершения реставрации и реализации других проектов по обновлению здания.