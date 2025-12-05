Звезда Голливуда и гражданин России Кэри-Хироюки Тагава умер на 76-м году жизни

Актёр ушёл из жизни 4 декабря в своём доме в Санта-Барбаре от осложнений после инсульта.
Кэри-Хироюки Тагава — американский актёр японского происхождения. Сформировал уникальную творческую нишу, специализируясь на ярких и харизматичных ролях антагонистов в боевиках и фантастических фильмах. Широкую известность ему принесли культовые образы коварного колдуна Шан Цзуна во франшизе «Мортал Комбат» («Смертельная битва») и могущественного патриарха Хэйхати Мисимы в серии фильмов и игр Tekken. Также он снимался в фильмах «Хатико: Самый верный друг», «Малыш», «Разборки в маленьком Токио», «Мемуары Гейши» и сериалах, среди которых «Человек в высоком замке», «Звёздные врата: ЗВ-1», «Вавилон 5».
Будущий артист родился в Токио. Его отец был американским военным, а мать — японской актрисой. В 1955 году семья переехала в США. Тагава имел тесную связь с Россией — в 2015 году он принял православное крещение с именем Пантелеимон, а в 2016-м получил гражданство РФ. В 2010 году актёр участвовал в передаче «Давай поженимся».
