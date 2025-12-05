Звезда Голливуда и гражданин России Кэри-Хироюки Тагава умер на 76-м году жизни

Будущий артист родился в Токио. Его отец был американским военным, а мать — японской актрисой. В 1955 году семья переехала в США. Тагава имел тесную связь с Россией — в 2015 году он принял православное крещение с именем Пантелеимон, а в 2016-м получил гражданство РФ. В 2010 году актёр участвовал в передаче «Давай поженимся».