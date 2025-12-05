Выяснилось, что могло стать последней каплей в браке миллиардера Бешенцева

По словам Бешенцевой, решение вынести конфликт на публику связано с вопросом личной безопасности. Она утверждает, что семейный конфликт вышел за пределы допустимого, и жить в созданной супругом атмосфере больше не может. Женщина настаивает, что предпочла бы мирное расставание, однако ситуация, по её словам, стала неуправляемой.