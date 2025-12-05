Выяснилось, что могло стать последней каплей в браке миллиардера Бешенцева

Анастасия Бешенцева подала на развод с миллиардером Евгением Бешенцевым и заявила о намерении взыскать с него ₽25 млрд. Сам предприниматель предлагает бывшей жене ежемесячное содержание в размере ₽12,5 млн, сообщает Starhit.
По словам Бешенцевой, решение вынести конфликт на публику связано с вопросом личной безопасности. Она утверждает, что семейный конфликт вышел за пределы допустимого, и жить в созданной супругом атмосфере больше не может. Женщина настаивает, что предпочла бы мирное расставание, однако ситуация, по её словам, стала неуправляемой.
Как отмечает издание, причиной разрыва могли стать регулярные избиения и унижения. Бешенцева утверждает, что на протяжении последних лет сталкивалась с агрессией мужа, особенно в состоянии алкогольного опьянения. В последние месяцы, по её словам, к этому добавились измены.
Между супругами ранее был заключён брачный контракт. Документ предусматривает равный раздел совместного имущества, за исключением двух компаний, которые принадлежат Бешенцевой и разделу не подлежат. Она подчёркивает, что работала секретарём-референтом и имела отношение к семейному бизнесу, в который входили металлургические активы, аренда и недвижимость.
Финансовые требования сторон резко расходятся. Бизнесмен готов платить ежемесячное содержание, тогда как Бешенцева настаивает на единовременной выплате ₽25 млрд, считая её соответствующей своему вкладу в долгие годы супружества.
