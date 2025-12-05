В 20 школах Татарстана тестируют вход по биометрии

В Татарстане в 20 школах стартовал пилотный проект по внедрению биометрической системы прохода: специальные сканеры считывают лица учащихся и сверяют данные с Единой биометрической системой (ЕБС). Регистрация в системе возможна с согласия родителей. Уже внесенные сведения можно в любой момент отозвать.
ЕБС, где хранятся данные о 50 млн человек, будет предоставлять школам доступ через аккредитованные организации. При этом каждая школа вправе самостоятельно решать, внедрять ли технологию. В Центре биометрических технологий (оператор ЕБС) уточняют, что биометрический образец остается активным 3−5 лет, а процесс регистрации детей уже технически реализован, хотя пока число таких записей невелико.
В татарстанских школах система интегрирована с контрольно пропускными пунктами, оснащенными металлоискателями, рентгеновскими сканерами и «скоростными турникетами», а в столовых установлены кассы с распознаванием лиц. Несмотря на заверения Минпросвещения об отсутствии негативных реакций, в Минобрнауки Татарстана признают: родители «болезненно реагируют» на нововведение из-за необходимости давать согласие на обработку данных, сообщает «Ъ».
Стоимость масштабного внедрения технологии в российских школах может достичь 48 млрд рублей — такая оценка основана на расчете затрат на оборудование одного КПП (около 1,2 млн рублей) и общего числа школ (40 тыс.). Мнения регионов по поводу инициативы расходятся: в Нижнем Новгороде систему считают удобной и готовы внедрить после изменения законодательства, тогда как в Коми опасаются технических сложностей и скопления очередей. В аппарате вице премьера Дмитрия Григоренко подчеркивают: использование биометрии останется добровольным, а обязательный «биометрический» проход в школы не планируется. Эксперты отмечают высокую точность распознавания (99,9%) и устойчивость алгоритмов к возрастным изменениям лиц.