В 20 школах Татарстана тестируют вход по биометрии

Стоимость масштабного внедрения технологии в российских школах может достичь 48 млрд рублей — такая оценка основана на расчете затрат на оборудование одного КПП (около 1,2 млн рублей) и общего числа школ (40 тыс.). Мнения регионов по поводу инициативы расходятся: в Нижнем Новгороде систему считают удобной и готовы внедрить после изменения законодательства, тогда как в Коми опасаются технических сложностей и скопления очередей. В аппарате вице премьера Дмитрия Григоренко подчеркивают: использование биометрии останется добровольным, а обязательный «биометрический» проход в школы не планируется. Эксперты отмечают высокую точность распознавания (99,9%) и устойчивость алгоритмов к возрастным изменениям лиц.