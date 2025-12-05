Ричмонд
Актер Тагава, известный по роли в Mortal Kombat, скончался в возрасте 75 лет

На 76-м году жизни скончался знаменитый голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава. Об этом в среду, 4 декабря, сообщили в Deadline.

Артист умер в своем доме в Санта-Барбаре. Предварительная причина его смерти — осложнения на фоне инсульта, уточнили в издании.

Тагава — американский актер японского происхождения. Он создал уникальную творческую нишу, специализируясь на харизматичных ролях антагонистов в различных фантастических картинах.

Настоящую известность ему принесли культовые роли колдуна Шан Цзуна во франшизе «Мортал Комбат», а также могущественного патриарха Хэйхати Мисимы в серии фильмов и игр Tekken.

В 2015 году артист решил принять крещение в Православной церкви. Известный актер пришел к такому решению после участия в киносъемках фильма «Иерей-сан». Кроме того, Тагава имел российское гражданство.