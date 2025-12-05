В Госдуме предложили увеличить страховые пенсии до 50 тысяч рублей

В настоящее время минимальный размер такой пенсии составляет около 13,3 тысячи рублей, что ниже федерального прожиточного минимума пенсионера. Авторы инициативы полагают, что повышение станет мерой реальной поддержки старшего поколения и позволит пенсионерам вести достойную жизнь.