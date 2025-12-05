Ричмонд
«Озон» заплатит штраф за раздевание омской сотрудницы

Омский облсуд оставил в силе это решение.

Суды Омской области сообщают в пятницу, 5 декабря 2025 года, о рассмотрении гражданского дела по заявлению местной жительницы к ООО «Интернет Решения» о компенсации морального вреда.

«Судом установлено, истец является сотрудником ООО “Интернет Решения” и работает оператором склада “Озон”. В мае 2025 года два раза сотрудники службы безопасности ответчика потребовали от нее пройти в комнату для досмотра и раздеться. Подтвердились свидетельскими показаниями.

Суд учел, что согласно регламента о пропускном и внутриобъектовом режимах на складских объектах ответчика может быть произведен визуальный и тактильный осмотр, но не предусмотрено проведение досмотра в нижнем белье в специальной комнате", — говорится в релизе.

Омский районный суд решил, что указанные действия службы безопасности нарушили право сотрудницы на личную неприкосновенность, честь и достоинство. Решено взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Омский областной суд, как сообщается, оставил это решение без изменения.