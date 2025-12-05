Юпитер появится на ночном небе Башкирии и будет виден рядом с Луной

Уфимский планетарий сообщил о красивом астрономическом событии, которое смогут наблюдать жители Башкирии в ночь с 7 на 8 декабря. В эту ночь на небе рядом с Луной будет хорошо виден Юпитер.
Самая большая планета Солнечной системы, которая выглядит как очень яркая звезда, взойдет на северо-востоке в 19:40 по местному времени и на 15 минут позже Луны. Расположится она справа от лунного диска.
Оба небесных тела поднимутся высоко в южную часть неба и будут находиться рядом друг с другом всю ночь, пока утренняя заря не скроет Юпитер. Луну же можно будет увидеть даже днем, а за горизонт на северо-западе она скроется в 12:40.
