Юпитер появится на ночном небе Башкирии и будет виден рядом с Луной

Оба небесных тела поднимутся высоко в южную часть неба и будут находиться рядом друг с другом всю ночь, пока утренняя заря не скроет Юпитер. Луну же можно будет увидеть даже днем, а за горизонт на северо-западе она скроется в 12:40.