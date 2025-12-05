Актёр из «Мортал Комбат» Тагава умер в возрасте 75 лет

Актёр Кэри-Хироюки Тагава, наиболее известный по роли колдуна Шанг Цзуна в фильмах Mortal Kombat, умер в возрасте 75 лет в Санта-Барбаре. По данным Deadline, он скончался от осложнений после инсульта, находясь рядом с детьми.
Тагава стал одной из ключевых фигур азиатского представительства в Голливуде и сыграл более чем в 150 проектах за четыре десятилетия карьеры. Его прорывом стала роль в фильме «Последний император», удостоенном премии «Оскар». Позже он снялся в таких картинах, как «Лицензия на убийство», «Восходящее солнце», «Мемуары гейши», «Перл-Харбор», «Планета обезьян» и «47 ронинов».
Актёр неоднократно возвращался к образу Шанг Цзуна: помимо фильмов 1995 и 1997 годов он озвучивал персонажа в Mortal Kombat 11 и участвовал в веб-сериалах Mortal Kombat: Legacy и Mortal Kombat X: Generations. В 2023 году его внешность использовали в игре Mortal Kombat: Onslaught.
Среди других заметных работ Тагавы — сериал «Человек в высоком замке», где он сыграл японского министра Нобусуке Тагони. Ранее актёр появлялся в «Звёздном пути», «Майами Вайс», «МакГайвере», а также озвучивал персонажей в ряде видеоигр, в том числе Batman: Rise of Sin Tzu и World of Warcraft: Legion.
Тагава родился в Токио, занимался боевыми искусствами с детства, жил в США и Японии, а последние годы — на Гавайях. У актёра остались трое детей и двое внуков.
Как сообщалось ранее, Кэри-Хироюки Тагава в 2015 году снялся в фильме «Иерей-сан» по сценарию Ивана Охлобыстина, сыграв священника Японской православной церкви, ранее связанного с якудза. Работа над картиной так повлияла на актёра, что он решил принять православие и российское гражданство: Тагава прошёл крещение в московском храме, получив имя Пантелеймон, и объяснял этот шаг семейными связями с Россией и духовной близостью к русской культуре.