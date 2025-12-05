Актёр из «Мортал Комбат» Тагава умер в возрасте 75 лет

Как сообщалось ранее, Кэри-Хироюки Тагава в 2015 году снялся в фильме «Иерей-сан» по сценарию Ивана Охлобыстина, сыграв священника Японской православной церкви, ранее связанного с якудза. Работа над картиной так повлияла на актёра, что он решил принять православие и российское гражданство: Тагава прошёл крещение в московском храме, получив имя Пантелеймон, и объяснял этот шаг семейными связями с Россией и духовной близостью к русской культуре.