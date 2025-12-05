В Омске власти могут отказаться от электробуса «Генерал»

Глава департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец в эфире «Вести Омск» сообщил, что город может отказаться от использования электробуса «Генерал». В настоящее время власти проводят проверку экономической целесообразности эксплуатации этих транспортных средств в зимних условиях.
Кормилец пояснил, что электробус был предоставлен заводом-изготовителем бесплатно, и в течение месяца в Омске проходят тестовые испытания. Электробус используется на троллейбусном маршруте, а также идёт стажировка водителей и проверка всех технических характеристик транспортного средства.
Планы на 12 декабря — вывести электробус на полноценную эксплуатацию, чтобы оценить его экономическую эффективность, включая уровень расхода электроэнергии и другие важные экономические показатели.
Однако, как отметил Кормилец, стоимость одного электробуса составляет 53 миллиона рублей, что является значительным вложением. В то время как автобус, работающий на сжиженном природном газе и такой же вместимости, стоит всего 16 миллионов рублей.
По итогам тестовой эксплуатации власти Омска сделают выводы, насколько выгодно использовать электробусы в зимний период, или же стоит искать более экономичные альтернативы для городской транспортной сети.