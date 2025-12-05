Движение поездов на МЦД-2 временно изменится 6 декабря

Интервалы движения на участке от станции Курская до Перервы будут увеличены до 2,5 часа, от Курьянова до Царицына — до часа, а от Царицына до Подольска — до 30 минут. На участке от Курской до станции Нахабино на Рижском направлении интервал движения будет увеличен до 20 минут.