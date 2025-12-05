Ричмонд
Маркетплейс «Озон» заплатит 30 тысяч рублей омичке за вынужденный «стриптиз»

Сотрудники службы безопасности омского склада «Озон» организовали унижающий досмотр нижнего белья жительницы Омска.

Источник: Комсомольская правда

Омский районный суд рассмотрел гражданское дело по заявлению местной жительницы к ООО «Интернет Решения» о компенсации морального вреда. Подразделение маркетплейса должно выплатить 30 тысяч рублей омичке проведение досмотра охранниками ее нижнего белья.

Омичка являлась сотрудником ООО «Интернет Решения» и работала оператором склада «Озон». В мае 2025 года два раза сотрудники службы безопасности компании потребовали от нее пройти в комнату для досмотра и раздеться, что было подтверждено свидетельскими показаниями. Суд учел, что согласно регламенту о пропускном и внутриобъектовом режимах на складских объектах ответчика может быть произведен визуальный и тактильны осмотр. Однако регламентом не было предусмотрено то, что сделали охранники с женщиной — провели досмотр в нижнем белье в специальной комнате.

По итогу омский районный суд согласился, что указанные действия службы безопасности нарушили право омички на личную неприкосновенность, честь и достоинство. Заочным решением с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей. Определением Омского областного суда решение оставлено без изменения.