Национальный центр электронных услуг раскрыл, сколько белорусов получили ID-карты вместо привычных паспортов

Более 520 тысяч белорусов получили ID-карты вместо привычных паспортов.

Источник: Комсомольская правда

Более 520 тысяч белорусов получили ID-карты вместо привычных паспортов. Подробности озвучил начальник республиканского удостоверяющего центра Национального центра электронных услуг Владимир Басько. Об этом пишет БелТА.

Басько заметил, что в планах центра — внедрение облачной цифровой подписи. Сейчас создается специализированное программное обеспечение, которое даст возможность использовать указанную технологию на мобильных устройствах. Он уточнил, что это будет удобно и интересно и молодежи, и другим пользователям, так как позволит работать с государственными сервисами через мобильные устройства.

Начальник республиканского удостоверяющего центра Национального центра электронных услуг пояснил, что к классическим средствам электронной цифровой подписи относятся USB-носители, мобильные подписи и ID-карты. Так, в Беларуси уже было выдано более 520 000 ID-карт.

По его словам, разрабатывается возможность использования ID-карт без необходимости покупки отдельных считывателей.

— Сейчас разрабатывается универсальное программное обеспечение, которое позволит использовать мобильные устройства в качестве считывателей для любых мобильных приложений на основе практически всех популярных мобильных операционных систем. Это значительно упростит использование электронных цифровых подписей, — сообщил Владимир Басько.

Ранее Минздрав Беларуси объяснил внесение в паспорт данных о группе крови.

Тем временем Минсвязи сказало, что белорусы больше не будут ждать 24 часа для доступа к интернету в РФ.