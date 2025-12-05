Национальный центр электронных услуг раскрыл, сколько белорусов получили ID-карты вместо привычных паспортов

Более 520 тысяч белорусов получили ID-карты вместо привычных паспортов. Подробности озвучил начальник республиканского удостоверяющего центра Национального центра электронных услуг Владимир Басько. Об этом пишет БелТА.
Басько заметил, что в планах центра — внедрение облачной цифровой подписи. Сейчас создается специализированное программное обеспечение, которое даст возможность использовать указанную технологию на мобильных устройствах. Он уточнил, что это будет удобно и интересно и молодежи, и другим пользователям, так как позволит работать с государственными сервисами через мобильные устройства.
Начальник республиканского удостоверяющего центра Национального центра электронных услуг пояснил, что к классическим средствам электронной цифровой подписи относятся USB-носители, мобильные подписи и ID-карты. Так, в Беларуси уже было выдано более 520 000 ID-карт.
По его словам, разрабатывается возможность использования ID-карт без необходимости покупки отдельных считывателей.
— Сейчас разрабатывается универсальное программное обеспечение, которое позволит использовать мобильные устройства в качестве считывателей для любых мобильных приложений на основе практически всех популярных мобильных операционных систем. Это значительно упростит использование электронных цифровых подписей, — сообщил Владимир Басько.
