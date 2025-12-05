Национальный центр электронных услуг раскрыл, сколько белорусов получили ID-карты вместо привычных паспортов

Басько заметил, что в планах центра — внедрение облачной цифровой подписи. Сейчас создается специализированное программное обеспечение, которое даст возможность использовать указанную технологию на мобильных устройствах. Он уточнил, что это будет удобно и интересно и молодежи, и другим пользователям, так как позволит работать с государственными сервисами через мобильные устройства.