РИАН: Долги 38 стран перед РФ превысили 33 млрд долларов

Так, только за прошлый, 2024 год, этот показатель вырос на 2,6 миллиарда долларов и достиг 33,1 миллиарда. Выше этой отметки долги перед Россией фиксировались в 1998 году. Тогда общий долг стран перед Москвой составлял 38 млрд долларов.