Долги других стран перед Российский Федерацией превысили 33 млрд рублей, достигнув максимума с 1998 года. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка сообщает РИА Новости.
Так, только за прошлый, 2024 год, этот показатель вырос на 2,6 миллиарда долларов и достиг 33,1 миллиарда. Выше этой отметки долги перед Россией фиксировались в 1998 году. Тогда общий долг стран перед Москвой составлял 38 млрд долларов.
Речь идет о 38 государствах. В лидерах — Бангладеш, да прошлый год задолженность этой страны перед Россией резко вырос на 1,2 миллиарда долларов. Власти Египта увеличили задолженность на 815 миллионов долларов, а Индия — на 799 миллионов.
Меньше всех Россия кредитовала Узбекистан — на 39 млн долларов, Афганистан — на 17, Йемен — на семь и Шри-Ланку — на три миллиона.
При этом власти Белоруссии значительнее всех снизила обязательства перед Россией — на 125 млн долларов.
В 2022 году совокупный долг других государств перед Россией вырос на 8,7% — на 2,3 миллиарда долларов — и достиг 28,9 миллиарда. Тогда крупнейшими должниками были Белоруссия — 8,24 миллиарда долларов, Бангладеш — 5,86 миллиарда, Индия — 3,75 миллиарда, а также Египет — 1,82 миллиарда и Вьетнам — 1,39 миллиарда.
В сентябре этого года сообщалось, что Грузия смогла окончательно выплатить весь многолетний долг перед Российской Федерацией, который составлял 3,997 миллионов долларов.