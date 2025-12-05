СМИ: В Майами завершились переговоры США и Украины

В Майами завершилась встреча американской и украинской делегаций. Об этом сообщили источники украинского издания «Общественное. Новости».
По их данным, со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Других подробностей источники не привели, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в четверг, 4 декабря, в Майами.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что условия урегулирования конфликта на Украине для Киева значительно ухудшились с февраля прошлого года, когда он встречался с украинским главой Владимиром Зеленским. По его словам, тогда момент был более благоприятным для достижения соглашения.
На встрече президента России Владимира Путина и Стивена Уиткоффа по вопросу урегулирования конфликта на Украине вновь не удалось найти компромисс. Почему стороны не смогли договориться, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.