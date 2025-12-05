«Меньше агрессии»: Life.ru выяснил, как восстановить кожу за четыре шага

Мягкое очищение.
Согласно косметологу, зимой стоит отказаться от жёстких гелей, кислотных тоников и частых скрабов — они только усиливают сухость и раздражение. Подходят кремовые и масляные средства, деликатные тоники без спирта, а также формулы с аминокислотами, керамидами и растительными экстрактами. После умывания кожа остаётся мягкой и увлажнённой, без стянутости.
Глубокое увлажнение.
В холодное время кожа теряет влагу даже при нормальном типе, подчеркнула Мохначёва. Эффективно сочетать сыворотки с гиалуроновой кислотой, экзосомами или аминокислотами и увлажняющие кремы с липидами, скваланом и керамидами. Ночной уход дополняет восстанавливающий бальзам. Чтобы увлажнение работало лучше, сыворотку наносят на слегка влажную кожу, а днём используют лёгкий мист для защиты от сухости и тусклости.
Питание и защита.
Эксперт отметила неэффективность лёгких кремов и матирующих средств зимой, так как они не удерживают влагу. Для поддержания барьера кожи подходят продукты с маслами, витаминами и антиоксидантами. Защитные бальзамы помогают переносить мороз и ветер, уменьшая покраснение и укрепляя кожу.
Поддержка с помощью процедур.
Когда кожа устала, появляются отёки или тусклый цвет, помогает комплекс процедур. Он включает японское очищение, микротоковую терапию с коллагеновой маской, омолаживающие биоцеллюлозные маски с Окинавы и криомассаж. Такой уход повышает тонус кожи, улучшает цвет лица и уменьшает отёчность.
«Главное правило зимы: меньше агрессии — больше восстановления. Четыре шага — мягкое очищение, глубокое увлажнение, питание и точечные профессиональные процедуры — создают работающую систему, в которой кожа восстанавливается быстрее, дышит легче и выглядит здоровее», — подытожила собеседница Life.ru.
А ранее косметолог рассказала, что кожа даже зимой нуждается в защите от ультрафиолетовых лучей типа А, которые вызывают фотостарение и беспрепятственно проникают через облака и оконные стёкла. Она подчеркнула, что снег усиливает воздействие UVA-лучей, отражая до 80% излучения. Кроме того, эксперт опровергла распространённое заблуждение о пользе скрабов против шелушения, пояснив, что абразивные частицы дополнительно травмируют кожу.
Все самые острые мнения и аналитика — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.