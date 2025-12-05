Свердловским приставам поставили жесткий запрет на Новый год

«В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками, в целях реализации действующего законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области обращает внимание на необходимость соблюдения запрета на дарение и получение подарков в связи с выполнением служебных обязанностей», — сообщили в ГУФССП России по области. Ведомство подчеркнуло, что данный порядок основан на нормах федерального законодательства о государственной гражданской службе, противодействии коррупции и положениях Гражданского кодекса РФ.