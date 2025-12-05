Слова премьера Бельгии о российских активах встретили аплодисментами: политик снова пошел наперекор Еврокомиссии

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил парламенту о неприемлемости планов Еврокомиссии по конфискации замороженных российских активов без предоставления юридических гарантий, и его позиция была встречена аплодисментами депутатов. По данным телеканала VRT, это произошло во время его выступления перед законодателями 4 декабря.
Де Вевер подчеркнул, что Бельгия сохраняет лояльность Европейскому союзу и поддерживает Украину, но его отказ передать активы не является помощью России. Он также заявил, что от его страны не следует требовать невозможного, имея в виду схему Еврокомиссии по использованию средств в рамках так называемого репарационного кредита для Киева.
Бельгийский лидер вновь пояснил, что его страна требует от всех государств ЕС юридических гарантий, которые бы полностью разделяли финансовые риски. Только при таком условии Бельгия могла бы одобрить данный план.
Кроме того, де Вевер выдвинул дополнительное требование. Он настаивает, чтобы все замороженные российские активы в других странах Евросоюза были изъяты на тех же условиях, что и в Бельгии.
Согласно анализу, основанному на данных национальных статистических служб, страны ЕС рискуют потерять минимум 190 миллиардов долларов в случае конфискации российских активов.
Речь идет о прямых инвестициях европейских государств в Россию, которые могут быть подвергнуты ответным мерам. На счетах бельгийского депозитария Euroclear в настоящее время заморожено около 209 миллиардов долларов российских активов.
Наибольшие финансовые потери в таком сценарии могут понести Кипр с инвестициями около 100 миллиардов долларов, Германия с 20,1 миллиарда и Нидерланды с 16,1 миллиарда. Также в зоне риска находятся Франция и Италия, вложившие 15,1 и 13 миллиардов долларов соответственно.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готовит пакет ответных мер на случай окончательного изъятия активов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал эти планы. Он предупредил, что действия европейских стран не останутся без соответствующей реакции со стороны Москвы.
В Кремле неоднократно заявляли, что подобные шаги будут абсолютно незаконными. Несмотря на это, Евросоюз продолжает рассматривать возможность использования активов, в том числе для помощи Украине.