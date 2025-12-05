Слова премьера Бельгии о российских активах встретили аплодисментами: политик снова пошел наперекор Еврокомиссии

Де Вевер подчеркнул, что Бельгия сохраняет лояльность Европейскому союзу и поддерживает Украину, но его отказ передать активы не является помощью России. Он также заявил, что от его страны не следует требовать невозможного, имея в виду схему Еврокомиссии по использованию средств в рамках так называемого репарационного кредита для Киева.