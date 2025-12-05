Уролог увидел пациента без штанов и сравнил вид с огромной колбаской

Врач из Тайваня рассказал о случае, когда женщина привела сына-студента на приём, уверенная, что у него недоразвитые половые органы. Осмотр показал обратное.
По данным местного издания, мать опасалась, что у юноши слишком маленький пенис и это помешает ему устроить личную жизнь. Уролог Гу Фань Юй отметил, что женщина настаивала на проверке и возможном лечении, передает Mothership.
Однако, когда студент прошёл осмотр, стало ясно, что никаких проблем с развитием нет. Напротив, врач обнаружил размеры, которые, по его словам, не оставляли поводов для беспокойства. Медик даже сравнил ситуацию с местным фастфудом — гигантской колбаской, популярной на рынке Шилинь в Тайбэе. Ее размер может достигать полуметра.
Юй заверил женщину, что её сыну не требуется никакое стимулирующее лечение. На этом приём завершился.
