Потерявшая зрение алматинка собирает 1,2 млн тенге на реабилитацию сына с аутизмом

В 16 лет Айгерим Солтанбаева потеряла зрение. По ее словам, зрение сохранилось лишь на одном глазу и только на 30%.
Мама, не выдержав диагноза, на нервной почве заболела и умерла через год. Родственники отвернулись и бросили ее. Но Айгерим не унывала и пыталась адаптироваться к нормальной жизни. Закончила колледж и университет на грант.
В 25 лет у нее в браке родился сын Темирлан. Мальчик родился здоровым, но к 2 годам начали проявляться странности: он с трудом шел на контакт, слабо понимал обращенную речь.
Сейчас Темирлану 7 лет. Семья прошла нелегкий путь в поисках причины и лечения его психической задержки, посещая невропатологов, генетиков, психиатров. Мальчику поставили диагноз «атипичный аутизм».
Айгерим любит сына и борется за его самостоятельность. Ей очень страшно за него, ведь она сама инвалид 1 группы. Когда Темирлану было два года, родилась дочь с диагнозом «ДЦП, левосторонний гемипарез».
Жизнь семьи — это нескончаемая борьба за каждый сдвиг и новый навык детей. Они не бросают лечение и реабилитацию. Сыну Айгерим необходима реабилитация, при его диагнозе ей помогает лечение у невропатологов.
Мама нашла центр в Алматы, куда каждые три месяца приезжают невропатолог и реабилитологи из Китая. Айгерим отмечает эффективность курса, но его дороговизну — 1 270 000 тенге.
Она просит помочь в сборе средств на курс лечения для сына.