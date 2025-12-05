После жалоб курганских пожарных полиция направила материалы проверки в следком

Проверки в кетовской пожарно-спасательной части № 27 проводились после жалоб двух местных пожарных на самоуправство начальника. Граждане уверяют, что в действиях руководителя имеются признаки совершения преступлений. Об этом они сообщали в уральское полпредство — оттуда материалы были пересланы в полицию.