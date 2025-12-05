Ричмонд
Спасатели обратились к казахстанцам с предупреждением

В МЧС призвали казахстанцев не выходить на неокрепший лед и строго соблюдать меры безопасности при нахождении на водоёмах, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Источник: ortcom.kz

Как рассказали в министерстве, сейчас в регионах ведется активная профилактическая работа. Спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки об опасности тонкого льда, организуя рейды и патрулирование.

В Акмолинской области спасатели провели рейдовые мероприятия на берегу озера Копа. Они напоминали рыбакам и детям о правилах безопасного поведения на льду.

В Алматинской области спасатели также проводят профилактические работы с гражданами, отдыхающими у воды. Они предупреждают о недопустимости выхода на лед в темное время суток и об опасности рыбалки в одиночку.

В министерстве напомнили основные правила безопасности на водоемах в зимний период: безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 10 сантиметров. В темное время суток, при плохой видимости, во время ледостава и ледотаяния выход на лед категорически запрещен. Подледная рыбная ловля при толщине льда от 10 до 25 см допускается строго при наличии спасательного жилета.

При нахождении на льду не допускается: выходить на тонкие и неокрепшие участки льда; собираться группами на отдельных (опасных) участках льда; приближаться к промоинам, трещинам и прорубям во льду; выезжать на транспортных средствах на лед вне границ мест, отведенных для переправ; разводить огонь; пробивать две лунки на расстоянии менее 20 сантиметров; оставлять на льду снасти и мусор.

«МЧС настоятельно призывает граждан быть внимательными, не рисковать своей жизнью и жизнью окружающих. Соблюдение элементарных мер безопасности поможет предотвратить трагедии», — добавили в ведомстве.