Спасатели обратились к казахстанцам с предупреждением

Как рассказали в министерстве, сейчас в регионах ведется активная профилактическая работа. Спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки об опасности тонкого льда, организуя рейды и патрулирование.
В Акмолинской области спасатели провели рейдовые мероприятия на берегу озера Копа. Они напоминали рыбакам и детям о правилах безопасного поведения на льду.
В Алматинской области спасатели также проводят профилактические работы с гражданами, отдыхающими у воды. Они предупреждают о недопустимости выхода на лед в темное время суток и об опасности рыбалки в одиночку.
В министерстве напомнили основные правила безопасности на водоемах в зимний период: безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 10 сантиметров. В темное время суток, при плохой видимости, во время ледостава и ледотаяния выход на лед категорически запрещен. Подледная рыбная ловля при толщине льда от 10 до 25 см допускается строго при наличии спасательного жилета.
При нахождении на льду не допускается: выходить на тонкие и неокрепшие участки льда; собираться группами на отдельных (опасных) участках льда; приближаться к промоинам, трещинам и прорубям во льду; выезжать на транспортных средствах на лед вне границ мест, отведенных для переправ; разводить огонь; пробивать две лунки на расстоянии менее 20 сантиметров; оставлять на льду снасти и мусор.
«МЧС настоятельно призывает граждан быть внимательными, не рисковать своей жизнью и жизнью окружающих. Соблюдение элементарных мер безопасности поможет предотвратить трагедии», — добавили в ведомстве.