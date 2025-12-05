Спасатели обратились к казахстанцам с предупреждением

В министерстве напомнили основные правила безопасности на водоемах в зимний период: безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 10 сантиметров. В темное время суток, при плохой видимости, во время ледостава и ледотаяния выход на лед категорически запрещен. Подледная рыбная ловля при толщине льда от 10 до 25 см допускается строго при наличии спасательного жилета.