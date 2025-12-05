Казахстан уменьшил экспорт в ЕС, Китай и Россию, но увеличил в Узбекистан

Почти половина государств ЕС-27 сократила отгрузки казахстанских товаров. Тем не менее существенный объем торговли традиционно приходится на несколько стран. Свои закупки в денежном выражении наиболее заметно сократили Италия (до $12,1 млрд; −14,3%), Франция ($2,3 млрд; −21,9%) и Греция (до $1,9 млрд; −8,1%). Наоборот, импорт из Казахстана (преимущественно нефти) увеличили Нидерланды (до $4,4 млрд; +13,0%), Румыния (до $1,9 млрд; +7,2%) и Испания (до $1,2 млрд; +31,1%). Казахстан планомерно наращивает экспорт в Германию (до $930,4 млн; +5,7%), большая часть которого приходится на нефть. Рост продолжится — в октябре стороны договорились увеличить месячные объемы нефти на 30% с 2026 года.