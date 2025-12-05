Казахстан уменьшил экспорт в ЕС, Китай и Россию, но увеличил в Узбекистан

Экспорт в ЕС и Китай.
На фоне снижения нефтяных котировок экспорт Казахстана в страны Евросоюза, преимущественно представленный энергетическим сырьем, сократился на $2,1 млрд (до $25,9 млрд) по итогам 9М2025. В номинальном выражении показатель просел на 7,6% год к году.
Почти половина государств ЕС-27 сократила отгрузки казахстанских товаров. Тем не менее существенный объем торговли традиционно приходится на несколько стран. Свои закупки в денежном выражении наиболее заметно сократили Италия (до $12,1 млрд; −14,3%), Франция ($2,3 млрд; −21,9%) и Греция (до $1,9 млрд; −8,1%). Наоборот, импорт из Казахстана (преимущественно нефти) увеличили Нидерланды (до $4,4 млрд; +13,0%), Румыния (до $1,9 млрд; +7,2%) и Испания (до $1,2 млрд; +31,1%). Казахстан планомерно наращивает экспорт в Германию (до $930,4 млн; +5,7%), большая часть которого приходится на нефть. Рост продолжится — в октябре стороны договорились увеличить месячные объемы нефти на 30% с 2026 года.
Экспорт в Китай (ключевой рынок для РК в разрезе стран) частично восстановился после сильной просадки в первой половине 2025-го, когда показатель сократился на 9,8%. Благодаря значительному росту поставок в 3К2025 удалось компенсировать большую часть потерь. В результате по итогам января — сентября 2025 года экспорт РК в КНР составил $10,8 млрд, продемонстрировав общий спад лишь на 1,9%.
Общие экспортные потери были компенсированы ростом поставок шести товаров из топ-10 в китайском направлении. В то время как поставки медных руд и концентратов сохранились на уровне прошлого года (до $2,2 млрд; +1,0%), пять других позиций показали двузначный и трехзначный темпы прироста: уран (до $1,5 млрд; +20,2%), ТВЭЛ (до $482,2 млн; +71,2%), корм (до $413,8 млн; +158,9%), необработанный цинк (до $379,3 млн; +73,8%) и руды и концентраты цинка (до $209,0 млн; +46,1%).
Экспорт в Китай сократился по четырем позициям из топ-10: сырая нефть (до $1,6 млрд; −10,5%), медные катоды (до $1,3 млрд; −33,6%), высокоуглеродистый феррохром (до $758,1 млн; −0,5%) и природный газ (до $608,2 млн; −19,0%). Совокупный спад казахстанского экспорта в КНР составил $207,8 млн, причем основной его объем пришелся на товары за пределами первой десятки.
Экспорт в ЕАЭС и Центральную Азию.
Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС продолжает сокращаться третий год подряд. По итогам 9М2025 совокупный показатель уменьшился на $791,6 млн (до $7,3 млрд), или на 9,8% в годовом выражении. Поставки в Россию сократились на $1,1 млрд (до $5,9 млрд), в Армению — на $600 тыс. (до $27,8 млн). Одновременно с этим Кыргызстан увеличил импорт из Казахстана на $248,3 млн (до $1,2 млрд), Беларусь — на $79,4 млн (до $210,6 млн).
Россия, на которую приходится 81% экспорта РК в страны ЕАЭС, сократила импорт из Казахстана по пяти из десяти основных позиций. Больше всего сократились поставки урана — на $451,4 млн (до $733,1 млн; −38,1%). Россия также снизила закупки оцинкованного проката (до $182,2 млн; −5,9%), агломерированных железных руд и концентратов (до $121,6 млн; −40,4%), природного газа (до $111,4 млн; −3,0%) и горячекатаного проката толщиной менее 3 мм (до 99,2 млн; −0,3%).
Ряд позиций показал устойчивый рост, частично компенсируя общие потери. Выросли поставки горячекатаного плоского проката толщиной более 10 мм (до $301,4 млн; +19,5%), оксида алюминия (до $274,8 млн; +5,7%), холоднокатаного плоского проката толщиной 3 мм (до $181,6 млн; +12,9%) и угля (до $93,1 млн; +16,8%). Лучший темп прироста показали поставки необработанного золота (до $192,8 млн; +59,2%).
Экспорт РК в страны Центральной Азии вырос на $878,6 млн (до $4,7 млрд), или на 23,0% в номинальном выражении. Все четыре страны ЦА нарастили импорт из Казахстана, при этом наибольший прирост зафиксирован в узбекском направлении (до $2,5 млрд; +25,9%).
Выросли девять из десяти крупнейших товаров РК в РУ: мягкая пшеница (до $479,4 млн; +20,2%), подсолнечное и сафлоровое масло (до $170,8 млн; +124,2%), прутки с выемками и выступами (до $124,5 млн; +293,0%), фракции подсолнечного и сафлорового масла (до $68,3 млн; +88,3%), сахар (до $67,3 млн; +108,1%), мясо КРС (до $61,3 млн; +122,0%) и минеральная и газированная вода (до $57,0 млн; +23,7%). Поставки полуфабрикатов из легированной стали выросли с нулевых значений, а отгрузки легких дистиллятов достигли $62,6 млн (рост в 17 раз). Единственным товаром из топ-10, экспорт которого уменьшился, стала пшеничная мука (до $81,5 млн; −21,6%).
Великобритания продемонстрировала лучшую динамику роста среди всех стран, входящих в топ-10. Казахстанский экспорт в этом направлении увеличился на 142,6% (до $449 млн). Соединенное Королевство стало одним из немногих растущих рынков для казахстанской нефти, также существенно выросли поставки необработанного серебра и рафинированной меди.