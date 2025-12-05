Ричмонд
Движение ограничили из-за непогоды на трассах в трех регионах Казахстана

Астана. 5 декабря. КазТАГ — Движение ограничили из-за непогоды на трассах в трех регионах Казахстана, передает корреспондент агентства.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

«В связи с ухудшением погодных условий в Кызылординской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги “Актобе-Кызылорда”, — сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям в пятницу.

В Восточно-Казахстанской области вводится ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге:

— «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» (участок село Глубокое — город Шемонаиха);

— «Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ» (участок поселок Белоусовка — город Риддер).

Кроме того, с 9.00 по данным АО «НК КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий для всех видов автотранспорта введено ограничение скорости с 110 км/час на 80 км/час на участке автодороги республиканского значения KАZ02 Астана — Кокшетау (с Обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)" км 18−231.