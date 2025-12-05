Движение ограничили из-за непогоды на трассах в трех регионах Казахстана

Кроме того, с 9.00 по данным АО «НК КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий для всех видов автотранспорта введено ограничение скорости с 110 км/час на 80 км/час на участке автодороги республиканского значения KАZ02 Астана — Кокшетау (с Обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)" км 18−231.