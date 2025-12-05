Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Северной Осетии пресекла работу подпольного алкоцеха

Полицейские Северной Осетии ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя, организованный двумя семейными парами.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские Северной Осетии ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя, организованный двумя семейными парами. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД России.

По данным ведомства, инициатором незаконного предприятия являлся 47-летний местный житель. Он оборудовал цех в своем домовладении и привлек к деятельности супругу, а также соседскую семейную пару.

Участники схемы приобрели оборудование, наладили поставки сырья и организовали технологический процесс. Не располагая необходимой лицензией, они изготавливали продукцию под видом коньяка, виски и игристых вин, реализуя ее через различные торговые точки республики.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли 4 700 бутылок спиртосодержащей жидкости сомнительного происхождения, маркированной этикетками известных алкогольных брендов и не имеющей акцизных марок.

Общий объем изъятого составил около 3 500 литров, стоимость оценивается более чем в 1,5 млн рублей. Назначены экспертизы.

В отношении организатора и его сообщников возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 и п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В ближайшее время фигурантам будет избрана мера пресечения.

Ранее ФСБ выявила в регионах 62 подпольные мастерские по изготовлению оружия.