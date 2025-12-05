Полиция Северной Осетии пресекла работу подпольного алкоцеха

Полицейские Северной Осетии ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя, организованный двумя семейными парами. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД России.
По данным ведомства, инициатором незаконного предприятия являлся 47-летний местный житель. Он оборудовал цех в своем домовладении и привлек к деятельности супругу, а также соседскую семейную пару.
Участники схемы приобрели оборудование, наладили поставки сырья и организовали технологический процесс. Не располагая необходимой лицензией, они изготавливали продукцию под видом коньяка, виски и игристых вин, реализуя ее через различные торговые точки республики.
В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли 4 700 бутылок спиртосодержащей жидкости сомнительного происхождения, маркированной этикетками известных алкогольных брендов и не имеющей акцизных марок.
Общий объем изъятого составил около 3 500 литров, стоимость оценивается более чем в 1,5 млн рублей. Назначены экспертизы.
В отношении организатора и его сообщников возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 и п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В ближайшее время фигурантам будет избрана мера пресечения.
Ранее ФСБ выявила в регионах 62 подпольные мастерские по изготовлению оружия.