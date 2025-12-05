В Госдуме предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить размер пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Соответствующая информация следует из их обращения на имя главы Социального фонда РФ Сергея Чиркова.
Среди авторов инициативы — глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
По словам Миронова, повышение минимальной пенсии до 50 тысяч поможет обеспечить достойный уровень жизни россиянам. Кроме того, таким образом получится поддержать здоровье и активность пенсионеров, передает РИА Новости.
Ранее депутат нижней палаты парламента Алексей Говырин отметил, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в следующем году составит около 9,5 тысячи рублей.
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин также добавил, что некоторые граждане получат в декабре «тринадцатую» пенсию — тем, кто получает выплату до 11 января, переведут ее досрочно.