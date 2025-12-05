Ларисе Долиной предложили мировое соглашение: что ответила певица

Разбирательство по квартире Ларисы Долиной и Полины Лурье перейдет в Верховный суд. Адвокат Светлана Свириденко заявила, что сторона певицы отказалась от мирового соглашения, которое предлагала защита Полины Лурье, сообщает РИА Новости.
Свириденко рассказала, что в ходе суда её сторона предлагала разрешить спор миром. Согласно условиям, Лариса Долина вернула бы себе право собственности на квартиру, а Лурье получила бы обратно уплаченные за неё деньги.
Однако представители певицы это предложение отклонили. Теперь дело будет рассматривать Верховный суд Российской Федерации 16 декабря. На заседание также привлечены дочь певицы Ангелина и её несовершеннолетняя внучка. Они будут участвовать в процессе как заинтересованные лица в споре вокруг жилья.
Этот конфликт начался после того, как Долина стала жертвой мошенников. Летом 2024 года она продала свою квартиру и перевела вырученные 180 миллионов рублей аферистам, представившимся сотрудниками МВД.
Затем певица подала иск о признании этой сделки недействительной. Хамовнический суд, Мосгорсуд и Второй кассационный суд удовлетворили её требования и вернули ей жильё.
Сама Лариса Долина также сообщала о проблемах из-за этого скандала. Артистка жаловалась на отмену своих концертов и выступлений.