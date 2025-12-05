Ричмонд
В Иркутске отловили агрессивных бродячих собак

Пятнадцать бродячих животных было поймано в Ленинском округе.

Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске проводят рейды по отлову бездомных собак. Об этом сообщили в мэрии.

О рейдах по отлову безнадзорных собак рассказали в администрации Ленинского округа. В ходе рейда в поселках Кирова, в Ново-Ленино и гаражном кооперативе № 5 отловили 15 агрессивных собак, пять из которых проявляли сильную агрессию — их обнаружили на улице 4-я Линия в поселке Кирова.

С июля 2025 года в Иркутской области действуют штрафы за нарушения правил содержания домашних животных.

В администрации отметили, что многие до сих пор выбрасывают собак и кошек, создавая тем самым новые колонии бесхозных животных, которые бесконтрольно размножаются. Из-за этого растет численность бездомных животных.

«О местах скопления безнадзорных животных можно сообщать в отдел санитарного состояния администрации города по телефону: 52−01−35 (по будням с 9:00 до 18:00) или по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 520−112», — добавили в администрации Иркутска.

Ранее в Иркутске провели обыски в питомнике для собак в рамках расследования уголовного дела.