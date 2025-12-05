В Иркутске отловили агрессивных бродячих собак

О рейдах по отлову безнадзорных собак рассказали в администрации Ленинского округа. В ходе рейда в поселках Кирова, в Ново-Ленино и гаражном кооперативе № 5 отловили 15 агрессивных собак, пять из которых проявляли сильную агрессию — их обнаружили на улице 4-я Линия в поселке Кирова.