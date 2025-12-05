Главврач детской больницы Иркутска Юрий Козлов получил госнаграду

Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов получил государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ИГОДКБ, церемония награждения состоялась в правительстве региона.
— Главное — не звания, а знания, — сказал Юрий Козлов. — Благодаря нашим ученым и коллегам стал возможен настоящий технологический прорыв в роботической хирургии. И мне выпала честь применять эти возможности в самом важном деле — лечении детей. Эта награда — признание труда всей нашей команды, каждого врача, медсестры, санитарки. Спасибо, что доверяете нам самое ценное.
Хирург заверил, что команда больницы продолжит работать для здоровья пациентов, сочетая в своей работе искусство и науку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что директор иркутского филиала «АО» Издательский дом «Комсомольская правда», доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.