На СВО погиб бывший сотрудник Минприроды Ростовской области Валерий Никипелов

Церемония прощания с Валерием Алексеевичем состоялась 2 декабря. В Минприроды региона он проработал около десяти лет, занимая должность в управлении, отвечающем за развитие охотничьего хозяйства и использование объектов животного мира. Его профессиональный путь в сфере охраны природы и защиты фауны начался еще в 2005 году с работы в охотничьем надзоре.