На СВО погиб бывший сотрудник Минприроды Ростовской области Валерий Никипелов

Валерий Никипелов, бывший сотрудник министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, погиб во время специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Церемония прощания с Валерием Алексеевичем состоялась 2 декабря. В Минприроды региона он проработал около десяти лет, занимая должность в управлении, отвечающем за развитие охотничьего хозяйства и использование объектов животного мира. Его профессиональный путь в сфере охраны природы и защиты фауны начался еще в 2005 году с работы в охотничьем надзоре.
В 2024 году Никипелов принял добровольное решение отправиться в зону проведения СВО, где, по информации министерства, проявил мужество и преданность Родине.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.