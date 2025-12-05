Ричмонд
На СВО погиб бывший сотрудник Минприроды Ростовской области Валерий Никипелов

В Ростовской области простились с погибшим во время СВО сотрудником донского Минприроды.

Источник: Комсомольская правда

Валерий Никипелов, бывший сотрудник министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, погиб во время специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Церемония прощания с Валерием Алексеевичем состоялась 2 декабря. В Минприроды региона он проработал около десяти лет, занимая должность в управлении, отвечающем за развитие охотничьего хозяйства и использование объектов животного мира. Его профессиональный путь в сфере охраны природы и защиты фауны начался еще в 2005 году с работы в охотничьем надзоре.

В 2024 году Никипелов принял добровольное решение отправиться в зону проведения СВО, где, по информации министерства, проявил мужество и преданность Родине.

