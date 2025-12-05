Сержант и лейтенант из Хабаровского края отличились в боях на СВО

Ещё один военнослужащий учебного центра, лейтенант Марк Рокита, выполнял задачи на Запорожском направлении. Во время движения по лесополосе он первым заметил гексакоптер «Баба Яга», предназначенный для сброса боеприпасов по российским позициям. Своевременное наблюдение позволило отправить ответный FPV-дрон, который уничтожил беспилотник противника.