Сержант и лейтенант из Хабаровского края отличились в боях на СВО

Хабаровские военные отличились в зоне специальной военной операции, выполнив ряд задач, которые потребовали точности, выдержки и личной инициативы. Двое бойцов учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск ВВО проявили себя в разведке и противодействии дронам противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Младший сержант Максим Коренев работал в составе разведывательной группы, которая обнаружила опорный пункт противника. После передачи координат артиллеристам объект был уничтожен. Позднее ночью группа выявила место временной дислокации живой силы и техники украинских нацистов. Получив команду на отход, Коренев прикрывал товарищей из укрытия и обеспечил организованное возвращение группы без потерь.
Ещё один военнослужащий учебного центра, лейтенант Марк Рокита, выполнял задачи на Запорожском направлении. Во время движения по лесополосе он первым заметил гексакоптер «Баба Яга», предназначенный для сброса боеприпасов по российским позициям. Своевременное наблюдение позволило отправить ответный FPV-дрон, который уничтожил беспилотник противника.
«Благодаря действиям Рокиты отряд продолжил продвижение без угрозы поражения с воздуха и успешно завершил боевую задачу», — отметили в ВВО.