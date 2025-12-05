Стала известна предварительная причина пожара в Ильинке, лишившего семью жилья и машины

Тушение здания заняло четыре часа.
Как сообщили сами хозяева, пожар изначально возник на деревянной веранде. Дознаватели МЧС обследовали место пожара. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
3 декабря около 4 часов утра на территории СНТ в селе Ильинка загорелся двухэтажный жилой дом. Все, кто находились внутри, спаслись, а вот постройка и машина сгорели дотла.
Тушение здания заняло четыре часа.
Как сообщили сами хозяева, пожар изначально возник на деревянной веранде. Дознаватели МЧС обследовали место пожара. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.