Сыгравший в Mortal Kombat колдуна актер Тагава был православным россиянином

На фоне сообщений о смерти актёра стали известны детали его связи с Россией. По данным источников, Тагава получил российское гражданство в 2015 году и в тот же период принял православие. Крещение совершил митрополит Волоколамский Иларион, а актёру было дано имя Пантелеимон. При этом постоянно он проживал на Гавайях.