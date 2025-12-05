Сыгравший в Mortal Kombat колдуна актер Тагава был православным россиянином

Стало известно, что американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава был гражданином России и принял православие под именем Пантелеимон.
Американский актёр японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава умер в возрасте 75 лет. Семья сообщила, что он скончался утром в четверг в Санта-Барбаре от осложнений после инсульта, окружённый детьми.
На фоне сообщений о смерти актёра стали известны детали его связи с Россией. По данным источников, Тагава получил российское гражданство в 2015 году и в тот же период принял православие. Крещение совершил митрополит Волоколамский Иларион, а актёру было дано имя Пантелеимон. При этом постоянно он проживал на Гавайях.
Тагава стал широко известен благодаря роли колдуна Шан Цзуна во франшизе «Смертельная битва». Его дебют в кино состоялся в 1987 году в фильме Бертолуччи «Последний император», получившем девять премий «Оскар».
Позднее последовал ряд ярких работ в крупных голливудских проектах, многие из которых строились на пересечении азиатской и западной культур. Среди таких — «Перл-Харбор», «Планета обезьян», «Мемуары гейши» и «47 ронинов». В ряде ролей актёр использовал навыки боевых искусств, что придавало его персонажам характерную выразительность.
