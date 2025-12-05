Ричмонд
Жителям Самарской области в новогодние праздники грозит гонконгский грипп

В Роспотребнадзоре предупредили самарцев о вероятной вспышке гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие новогодние праздники жители Самарской области могут столкнуться с гонконгским гриппом, предупредил в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, сейчас в стране активно распространяется штамм A (H3N2).

«Он составляет 80,9% от всех выделенных образцов», — уточнила пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме того, в России растет заболеваемость коронавирусом. Самарцам рекомендуют не забывать о мерах профилактики, чтобы не заразиться: по возможности избегать мест массового скопления людей, чаще проветривать помещение, регулярно мыть руки. Если вы заметили у себя первые признаки болезни, сразу же обращайтесь к врачу.