Жителям Самарской области в новогодние праздники грозит гонконгский грипп

Кроме того, в России растет заболеваемость коронавирусом. Самарцам рекомендуют не забывать о мерах профилактики, чтобы не заразиться: по возможности избегать мест массового скопления людей, чаще проветривать помещение, регулярно мыть руки. Если вы заметили у себя первые признаки болезни, сразу же обращайтесь к врачу.