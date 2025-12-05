МВД сообщило о новом способе вовлечения подростков в мошенничество

Мошенники в преддверии Дня добровольца начали использовать новый способ вовлечения подростков в преступные схемы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве отметили, что фиксируются случаи, когда злоумышленники представляются активистами «Юнармии» и предлагают подростку подтвердить свой статус, присоединиться к движению или выйти из него. Для совершения любых действий подростку предлагают продиктовать цифровой код из SMS-сообщения.
В МВД добавили, что в качестве прикрытия может использоваться любая молодежная структура. Основная цель — создать видимость официального запроса и получить одноразовый пароль.
Как подчеркнули в УБК, дальнейшие действия преступников могут иметь разные цели: от получения доступа к аккаунтам и онлайн-сервисам до имитации их взлома с последующим давлением на подростка.
В МВД призвали не сообщать одноразовые коды никому и ни при каких обстоятельствах — ни организациям, ни «модераторам», ни «активистам».
Ранее сообщалось, что мошенники начали маскировать свои сайты под Минобрнауки и «Госуслуги».