МВД сообщило о новом способе вовлечения подростков в мошенничество

Фиксируются случаи, когда злоумышленники представляются активистами «Юнармии».

Источник: Аргументы и факты

Мошенники в преддверии Дня добровольца начали использовать новый способ вовлечения подростков в преступные схемы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве отметили, что фиксируются случаи, когда злоумышленники представляются активистами «Юнармии» и предлагают подростку подтвердить свой статус, присоединиться к движению или выйти из него. Для совершения любых действий подростку предлагают продиктовать цифровой код из SMS-сообщения.

В МВД добавили, что в качестве прикрытия может использоваться любая молодежная структура. Основная цель — создать видимость официального запроса и получить одноразовый пароль.

Как подчеркнули в УБК, дальнейшие действия преступников могут иметь разные цели: от получения доступа к аккаунтам и онлайн-сервисам до имитации их взлома с последующим давлением на подростка.

В МВД призвали не сообщать одноразовые коды никому и ни при каких обстоятельствах — ни организациям, ни «модераторам», ни «активистам».

Ранее сообщалось, что мошенники начали маскировать свои сайты под Минобрнауки и «Госуслуги».