Комитет Госдумы поддержал законопроект о вырубке деревьев в зоне Байкала

Комитет Госдумы по экологии рекомендовал принять во втором чтении законопроект о сплошных вырубках погибших лесов в центральной экологической зоне Байкала. Об этом в четверг, 4 декабря, рассказал «Коммерсантъ».
Издание напомнило, что поправки к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе» были предложены летом 2023 года и приняты в первом чтении в июле. После длительных дискуссий правительство порекомендовало их ко второму чтению. При этом глава думского комитета Дмитрий Кобылкин просил исключить спорные положения о сплошных рубках, но они остались неизменными.
Согласно документу, в зоне Байкала разрешат сплошные вырубки погибших деревьев для «воспроизводства лесов», а также перевод земель лесного фонда в другие категории с согласованием специальной комиссии. Это может включать строительство дорог, коммуникаций и кладбищ.
На слушаниях 4 декабря замглавы Минприроды Светлана Ходнева комментировала претензии. Она заявила, что законопроект не предполагает вырубку леса для заготовки древесины, а касается лишь погибших насаждений, и пояснила, что терминология о сплошных рубках используется вынужденно. Ходнева пообещала инициировать дальнейшие изменения в Лесной кодекс, передает издание.
Ранее группа контрабандистов вырубила и вывезла из России лес на один миллиард рублей. Это не первый подобный случай. Ежегодно в стране вырубают сотни гектаров леса и везут его за границу, в основном в Китай. РФ теряет от этого миллиарды рублей. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто вырубает российские деревья и почему черных лесорубов так сложно поймать.