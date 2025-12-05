Комитет Госдумы поддержал законопроект о вырубке деревьев в зоне Байкала

Ранее группа контрабандистов вырубила и вывезла из России лес на один миллиард рублей. Это не первый подобный случай. Ежегодно в стране вырубают сотни гектаров леса и везут его за границу, в основном в Китай. РФ теряет от этого миллиарды рублей. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто вырубает российские деревья и почему черных лесорубов так сложно поймать.