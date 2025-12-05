МВД: мошенники обманывают подростков, представляясь активистами

Немногим ранее рассказывалось, как мошенники манипулируют базовыми страхами россиян. Так, МВД подчеркнуло, что аферисты часто запугивают жертв словами о проблемах со здоровьем у родных и близких. Нередко также рассказывают о якобы оформлении кредита на чье-либо имя. Все для того, чтобы испугавшийся человек либо отдал деньги, либо в состоянии стресса передал личные данные.