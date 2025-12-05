МВД: мошенники обманывают подростков, представляясь активистами

Мошенники изобрели новую схему обмана россиян. Они стали выманивать личные данные подростков, представляясь активистами и сотрудниками молодежных организаций. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.
Как следует из публикации, все начинается с привычного звонка. Мошенник связывается с подростком, после чего представляется активистом «Юнармии» или другой молодежной организации и начинает уточнять статус подростка. А затем предлагает его подтвердить, либо же присоединиться к движению.
«Для любых действий необходимо просто продиктовать цифровой код, пришедший в SMS-сообщении», — подчеркивается в публикации.
При этом отмечается, что в качестве легенды мошенники используют абсолютно любые структуры. Все ради достижения собственных мошеннических целей. Так, аферисты могут пытаться заполучить доступ к аккаунтам жертвы и даже имитировать их взлом, чтобы шантажировать.
«Главное — создать ощущение “официального запроса” и получить одноразовый пароль», — говорится в сообщении.
Немногим ранее рассказывалось, как мошенники манипулируют базовыми страхами россиян. Так, МВД подчеркнуло, что аферисты часто запугивают жертв словами о проблемах со здоровьем у родных и близких. Нередко также рассказывают о якобы оформлении кредита на чье-либо имя. Все для того, чтобы испугавшийся человек либо отдал деньги, либо в состоянии стресса передал личные данные.