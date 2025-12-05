СМИ: Российские моряки оказались заблокированы на судне в иранском порту

Несколько российских моряков оказались заблокированы на корабле, находясь в порту Ирана, — им запретили выходить на берег. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в Telegram-канале Shot.
По словам одного из членов экипажа, еще шесть месяцев назад они подписали контракт с иранской организацией. По договору специалисты должны были отработать четыре месяца, после чего сойти на берег.
Несмотря на это, работодатель начал задерживать зарплату. В порт Амирабад корабль прибыл в сентябре, однако на берег моряков не выпустили.
На судне также находится россиянин, которому срочно надо обследоваться из-за ухудшения состояния здоровья. Руководство компании никак не отреагировало на эту ситуацию.
В итоге моряки до сих пор не получают денег и остаются в заточении. До этого им обещали, что в декабре могут приехать сменщики, уточнили в публикации.
Ранее турецкая компания Beşiktaş Shipping, которая владеет нефтяным танкером Mersin, также решила приостановить все судоходные операции, связанные с российскими интересами.