Ричмонд
+1°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Российские моряки оказались заблокированы на судне в иранском порту

Несколько российских моряков оказались заблокированы на корабле, находясь в порту Ирана, — им запретили выходить на берег. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в Telegram-канале Shot.

Несколько российских моряков оказались заблокированы на корабле, находясь в порту Ирана, — им запретили выходить на берег. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в Telegram-канале Shot.

По словам одного из членов экипажа, еще шесть месяцев назад они подписали контракт с иранской организацией. По договору специалисты должны были отработать четыре месяца, после чего сойти на берег.

Несмотря на это, работодатель начал задерживать зарплату. В порт Амирабад корабль прибыл в сентябре, однако на берег моряков не выпустили.

На судне также находится россиянин, которому срочно надо обследоваться из-за ухудшения состояния здоровья. Руководство компании никак не отреагировало на эту ситуацию.

В итоге моряки до сих пор не получают денег и остаются в заточении. До этого им обещали, что в декабре могут приехать сменщики, уточнили в публикации.

Ранее турецкая компания Beşiktaş Shipping, которая владеет нефтяным танкером Mersin, также решила приостановить все судоходные операции, связанные с российскими интересами.