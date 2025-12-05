Умер Кэри-Хироюки Тагава, звезда фильма Mortal Kombat

Умер Кэри-Хироюки Тагава, голливудский актер японского происхождения, прославившийся ролью коварного Шан Цзуна в фильме Mortal Kombat («Смертельная битва»). Мужчина скончался в Калифорнии на 76-м году жизни. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на заявление семьи артиста.
Причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта. Актер ушел из жизни утром в своем доме в Санта-Барбаре, где его окружали близкие родственники.
Тагава был ярким воплощением восточных злодеев в большом кино. Его визитной карточкой для миллионов зрителей стал образ колдуна Шан Цзуна в франшизе «Смертельная битва».
Путь в кино для него открыла картина Бернардо Бертолуччи «Последний император», получившая девять «Оскаров». После этого успеха актер регулярно получал роли в крупных голливудских проектах.
Он снимался в таких фильмах, как «Перл-Харбор», «Планета обезьян» и «47 ронинов». Часто его персонажи были связаны с темой пересечения западной и азиатской культур, а сам Тагава использовал свои навыки в боевых искусствах.
Интересным фактом биографии актера стало его крещение в православие. В 2015 году он принял веру в московском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», получив христианское имя Пантелеимон.
Ранее стало известно о смерти актера Дэнни Сигрена. Зрителям он запомнился как первый артист, первым сыгравший роль Человека-паука. Также он был кукловодом популярного шоу «Улица Сезам».