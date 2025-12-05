Омичка отправится в колонию за одобрение теракта

Три года проведет в тюрьме жительница Омска за комментарий в интернете. Второй Восточный окружной военный суд признал 46-летнюю женщину виновной в оправдании терроризма.
Как было установлено в суде, в апреле 2024 года фигурантка разместила одобрительный комментарий под видеозаписью с атакой дронов. Уточняется, что в объектив попали БПЛА в одном из российских регионов.
«Вину в совершении преступления женщина признала полностью», — отметили в суде.
Наказание омичке придется отбывать в колонии общего режима. Заключенной также запретили на три года администрировать сайты, форумы и группы в социальных сетях. Мобильный телефон, с которого был оставлен комментарий, конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в силу.
